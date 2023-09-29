Генпрокурор об аресте Ибадоглу, Байдамирли и Гаджиева

Недопустимо, чтобы какое-либо государство вмешивалось во внутренние дела Азербайджана, в том числе в следственные действия, заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, комментируя аресты председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу, бывшего депутата Назима Байдамирли и активиста Бахтияра Гаджиева.

К.Алиев отметил, что в каждом из рассматриваемых дел были использованы «конкретные факты и доказательства».

«Каждое лицо привлекается к уголовной ответственности в соответствии с процедурами, предусмотренными законом. В каждом из этих дел мы используем конкретные факты и доказательства, что является ключевым вопросом и для органов прокуратуры.

Что касается международных организаций, то считаю недопустимым, чтобы какое-либо государство вмешивалось во внутренние дела Азербайджана, в том числе в следственные действия. Это неверный шаг как с политической, так и с юридической точки зрения», - пригрозил генпрокурор.