Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром будет слабый туман, местами небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью - 75-85%, днем - 40-50%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 10-15° тепла.