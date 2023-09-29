Самая скоростная сеть Азербайджана в городе Ханкенди

Компания Bakcell успешно сдала в эксплуатацию свою сеть в городе Ханкенди. Как сообщили в компании, сеть Bakcell также действует в Агдере и Ходжалы.

Тем самым число базовых станций компании, установленных в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, доведено до более 120.

С установленными здесь базовыми станциями компания Bakcell предоставила своим абонентам наисовременнейшую голосовую технологию VoLTE и самый скоростной мобильный интернет.

Компания Bakcell будет еще больше укреплять широкомасштабную деятельность в направлении создания необходимой инфраструктуры в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также внедрения в этом регионе самых современных технологий.