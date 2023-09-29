В некоторых административных зданиях, расположенных на территории города Ханкенди, было обнаружено значительное количество взрывных устройств, говорится в совместном заявлении МВД и Национального агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В сообщении отмечается, что при осмотре административных зданий сотрудниками МВД были обнаружены ловушки, установленные незаконными воинскими формированиями, а также боеприпасы.

Обнаруженные ловушки были обезврежены сотрудниками ANAMA.