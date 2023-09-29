Россия готовится к затяжной войне

Россия готовится воевать еще несколько лет, считает британская разведка. Москва в следующем году потратит на оборону до 30 процентов от всех своих расходов, сообщает британская разведка со ссылкой на утекшие документы Минфина России.

Согласно документам, Россия хочет увеличить оборонный бюджет на 68% по сравнению с 2023 годом. По мнению разведки, Москва будет в состоянии поддерживать такой уровень расходов.

«Эти цифры позволяют предположить, что Россия готовится к еще нескольким годам боевых действий в Украине», - отмечается в сообщении.