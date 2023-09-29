Теперь сеть Nar доступна и в Ханкенди!

Nar расширил мобильную сеть в Карабах е, тем самым внося свой вклад в развитие инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Nar уже обеспечил базовыми станциями многие населенные пункты Карабаха и Восточного Зангезура. Технический состав «Nar» оперативно расширил покрытие мобильной сети, охватывая Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдара, Аскаран.

Отметим, что сеть Nar уже широко использовалась абонентами в населенных пунктах Шушинского, Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Являясь национальным брендом, Nar считает своим долгом уделять особое внимание и поддерживать развитие освобожденных территорий. Подробнее о проектах, реализованных Nar, вы можете узнать на странице nar.az/projects.

На данный момент Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Nar уже 4 года является ведущим мобильным оператором страны по индексу лояльности клиентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.