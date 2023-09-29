Британия не отправит военных в Украину до конца войны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят в Украину прямо сейчас.

"Планы по отправке британских инструкторов на Украину касаются долгосрочного сотрудничества по окончании текущего конфликта", - добавил Сунак.

Недавно новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британские войска впервые будут размещены в Украине.

В интервью The Telegraph Грант Шэппс сказал, что вел переговоры с руководством британской армии о переносе официальной программы обучения украинских военных под руководством Великобритании непосредственно в Украину, чтобы не полагаться на базы Британии и других членов НАТО. Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.