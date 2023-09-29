Глава европейской дипломатии в Киеве ФОТО
Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель совершил визит в Киев, сообщило представительство ЕС в Украине.
«Для меня большая честь находиться в Киеве и вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой почтить память павших защитников и выразить поддержку тем, кто в настоящее время защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности», - написал Боррель в соцсети Х.