Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:48

Как уже сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший Нахчыван после того, как Азербайджан полностью восстановил суверенитет над Карабахом, сделал ряд заявлений в связи с одним из наиболее актуальных проектов в регионе - Зангезурским коридором. В частности, заявив, что деблокирование коридора принесет пользу всем соседним странам, включая Армению, лидер Турции дал ясно понять: если Армения откажется открыть Зангезурский коридор, связь между Азербайджаном и Турцией будет обеспечиваться через территорию Ирана.

Экспертам понятно, что Эрдоган имеет в виду восточный вариант коридора, закрепленный в мае 2022 года соглашением между Азербайджаном и Ираном, в соответствии с которым в пяти километрах от армяно-иранской границы должны быть проложены транспортно-коммуникационные линии, включающие железнодорожную и автомобильную трассы, а также линии электропередач и широкополосных кабелей. Однако в политических кругах Тегерана заявление Эрдогана вызвало неподдельную обеспокоенность. Слова лидера Турции о том, что Зангезурский коридор может пройти по территории Ирана, были расценены местными экспертами как претензии Турции и Азербайджана на суверенные иранские территории. Как пишет выходящая в Тегеране полуофициальная газета Iran (обзор взят со службы BBC Turk - ред.), в Анкару «поступили сообщения Ирана о том, что Тегеран будет защищать свои интересы на Южном Кавказе». Газета утверждает, что одной из целей последней операции, проведенной армией Азербайджана в Карабахе, было открытие Зангезурского коридора. Что же касается Турции, то авторы публикации обвиняют ее в разжигании масштабной региональной напряженности посредством пропаганды идеи Зангезурского коридора, указывая, что данный проект может привести к снижению влияния региональных конкурентов Турции, включая Иран.

«Если этот коридор будет открыт, то маршруты, используемые Ираном для экспорта и импорта в Европу на севере и северо-западе, перейдут под контроль Азербайджана и Турции, - пишет газета. - Если Баку возьмет под свой контроль Зангезур, сухопутные границы Ирана с Арменией будут потеряны. В результате доступ Ирана к Грузии и порту Батуми на побережье Черного моря будет отрезан, что нанесет серьезный удар по геостратегическим интересам Ирана». Иранское издание сообщает, что Иран передал «твердые сигналы» относительно идеи Зангезурского коридора в ходе визита в Тегеран главы МИД Турции Хакана Фидана, которому было ясно сказано, что изменение границ в регионе является для Ирана «красной линией». «На встрече с министром иностранных дел Турции президент Ибрагим Раиси выразил готовность направить более серьезные послания Баку и Анкаре, а при необходимости и Тель-Авиву, - пишет газета. - Поэтому заявления президента Турции в Нахчыване показывают, что Анкара услышала серьезный сигнал о том, что Тегеран полон решимости защитить свои национальные интересы на Южном Кавказе».

В то же время другое иранское издание - близкая к реформистам газета «Шарг» пишет, что на самом деле Тегеран вовсе не против открытия Зангезурского коридора, просто он хочет получить больше контроля над этим проектом. Так, Саид Сафари, иранский эксперт по Южному Кавказу, заявил в интервью «Шарг», что с точки зрения Ирана открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем сторонам, но при условии, что «границы в регионе не будут изменены». Другой эксперт по Южному Кавказу Махмуд Карими подчеркнул, что необходимо уточнить детали заявления Эрдогана о том, что коридор может пройти через территорию Ирана. По его словам, «если Иран примет это предложение, то станет свидетелем перехода части своей территории под контроль Азербайджана».