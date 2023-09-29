Резкое заявление Эрдогана

Турция ничего не ожидает от Европейского союза относительно возможности вступления республики в объединение, заявил Эрдоган во время выступления на открытии новой сессии парламента.

«У нас нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет. Если они откажутся от своего несправедливого отношения (к Турции), особенно касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо», - сказал Эрдоган.