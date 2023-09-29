Украинцы получат улучшенные «Байрактары»
Украинские военные могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB2 - Bayraktar Akinci, вопрос рассматривается, сообщил гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар в интервью «Радио Свобода».
Также он отметил, что компания может полностью производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине, а не собирать их.
Украина - первое иностранное государство, в котором турецкие власти разрешили построить завод Baykar.
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