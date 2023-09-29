Баку ищет военных преступников и сепаратистов: сколько их и где они скрываются?

Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:19

После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом и роспуска так называемой «республики Арцах» лицам, совершавшим на протяжении десятилетий военные преступления против азербайджанского государства и его территориальной целостности, в том числе ходжалинским палачам, буквально бежать некуда. Как известно, один из них, Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, который в сентябре прошлого года отказался от российского гражданства, переехал в Карабах и, назвав себя «спасителем», пытался инициировать новую волну сепаратистского движения, был задержан на пограничном пропускном пункте (ППП) «Лачин» и доставлен в Баку. Варданяну предъявлено несколько обвинений по серьезным статьям, включая финансирование терроризма.

Другой сепаратист, Давид Бабаян, называвший себя «бывшим министром иностранных дел и советником президента» фейковой «республики», принял решение добровольно сдаться правоохранительным органам Азербайджана. Часть сепаратистов и военных преступников из списка Баку все еще находятся в Ханкенди и Аскеране, а некоторым удалось воспользоваться трафиком на ППП «Лачин», вызванным массовым переселением из Карабаха, и перебраться в Армению. Известно, что на территории Карабаха остались бывшие лидеры сепаратистов Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также командиры незаконных армянских вооруженных формирований. Один из них, Виталий Баласанян, сообщил, что находится у себя дома, в Аскеране. Как видно, добровольная сдача или арест этих людей являются вопросом ближайших дней.

Reuters со ссылкой на «высокопоставленного дипломата» сообщает, что в «черном списке» Азербайджана значатся около 200 карабахских армян, обвиняемых в различных преступлениях и объявленных в розыск. При этом Reuters не раскрывает имен тех, кто включен в список, а также личности «высокопоставленного дипломата». Ранее руководители правоохранительных органов Азербайджана говорили о наличии в списке разыскиваемых более 300 человек. Отметим, что в розыск также объявлены многие офицеры и солдаты 366-го мотострелкового полка вооруженных сил Российской Федерации, участвовавшие в штурме Ходжалы и совершившие военные преступления в Карабахе. Все они покинули территорию Азербайджана еще в начале 1990-х годов, причем некоторые из разыскиваемых являются гражданами Армении. С этой точки зрения, не исключено, что список будет «сужен» до 200 человек из числа карабахских армян.