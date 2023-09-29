Суд Нью-Йорка оправдал Зейналову
В Уголовном суде округа Нью-Йорк на основании жалобы армянки Мери Джобанян завершился суд над азербайджанкой Алудой Зейналовой.
Прокуратура штата Нью-Йорк вынесла решение о невиновности Зейналовой.
Джобанян и другие представители армянской диаспоры совершили провокацию против азербайджанцев, проводивших мирную демонстрацию перед штаб-квартирой ООН. После этого она подала жалобу на Зейналову, участвовавшую в демонстрации, обвинив ее в нанесении телесных повреждений III степени.