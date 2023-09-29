Посол предупредил о нападении на посольство Азербайджана

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов заявил, что представители экстремистских организаций армянской диаспоры, проживающие в Бельгии, прибегнут к насилию перед посольством Азербайджана в Брюсселе.

Садыгов сообщает, что 1 октября в 14:00 представители армянской диаспоры в Бельгии организуют митинг с французскими армянами в Брюсселе.

«По имеющимся данным, после митинга экстремистские группировки планируют применить насилие против посольства Азербайджана, расположенного на проспекте Тервюрен, 282.

Об этом проинформированы Министерство иностранных дел Бельгии и полиция Брюсселя. По данным армянских источников, приглашены также несколько бельгийских политиков.

Эта провокация последует за последними аналогичными акциями насилия со стороны армянских радикалов против дипломатических представительств Азербайджана 29 сентября в Бейруте и 30 сентября в Лос-Анджелесе», - сообщил посол.