На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в связи с проливными дождями в селах Ахмедли и Ашагы Чямянли Бейлаганского района были подтоплены некоторые индивидуальные жилые дома и придомовые территории.

На место происшествия немедленно выехали спасатели министерства. Сотрудники МЧС осуществляют отвод воды из затопленных мест и другие необходимые меры безопасности.