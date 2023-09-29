ЕС пообещал ускорить помощь Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
«Война России против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас. Во время нашей первой личной встречи с Рустемом Умеровым мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза (Украине). Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в них быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины», - написал Боррель на своей странице в соцсети X.
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