Великобритания направит в Польшу истребители
Великобритания передаст Польше многоцелевые истребители Typhoon. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, слова которого приводит Reuters.
Ранее Шэппс заявил о возможной отправке военных инструкторов и кораблей для помощи Киеву, а также перспективе переноса подготовки ВСУ ближе к украинским границам, а также собственно в Украину. Позднее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пояснил, что Лондон не планирует отправлять своих военных на территорию Украины до окончания войны.