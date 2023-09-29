Хикмет Гаджиев об «этнических чистках» в Карабахе
Этническая чистка – это силовая акция, когда кто-то применяет силу против мирного населения, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу France 24.
«Именно то, что Армения применила против нас 30 лет назад... Не было ни одного случая насилия или злодеяний в отношении мирного армянского населения. Они (армяне) сами это подтверждают», - подчеркнул Гаджиев.
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