Грузинская полиция не дала армянам развернуть «флаг» сепаратистов

Около 100 членов армянской диаспоры собрались на территории парка Ваке в Тбилиси и совершили марш до представительства Европейского Союза. Здесь участники акции скандировали различные лозунги против Азербайджана и Турции.

К месту проведения акции было стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. Полиция не позволила демонстрантам развернуть «флаг» сепаратистского режима. Армяне скандировали различные лозунги перед представительством ЕС, а затем покинули территорию.