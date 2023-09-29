Эстония закупит у США ATACMS и HIMARS

Таллин подписал соглашение с Вашингтоном на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Поставки состоятся в течение 2025 года. В боекомплект также входят ATACMS большой дальности или армейские тактические ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

«Наш заказ, в частности, включает в себя луну М-57, которая является новейшей луной, и ее дальность стрельбы составляет 300 километров», - сказал директор центра оборонных инвестиций страны Магнус Саар.

Украина также ждет ATACMS из США. Поначалу американцы оправдывали задержку соответствующего решения небольшими резервами. По данным Washington Post, армия США завершила программу ATACMS в 2007 году и начнет поэтапный отказ от ракет в этом году.