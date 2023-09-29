Российские войска обстреляли Берислав и еще два населенных пункта в Херсонской области. В результате обстрелов погиб мужчина, а женщина получила ранения.

Около 16:50 по местному времени россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава. Из-за удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.