Лидер чемпионата «Зиря» играл на «Далга Арене» с «Араз-Нахчываном» и потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный гол на 78-й минуте забил португалец Нуно Родригес.

Благодаря этой победе нахчыванцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице. А «Зиря» не смогла оторваться от «Карабаха» и уже делит 1-2-е места с действующим чемпионом.

Ну а в матче аутсайдеров «Кяпяз» в Гяндже также со счетом 0:1 проиграл «Габале». Все решил гол алжирца с французским паспортом Билела Ауашерийи на 52-й минуте.

Гости ушли с последнего места, обогнав не только «Кяпяз», но и «Сабах».