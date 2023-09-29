Португалец принес Нахчывану победу над лидером Премьер-лиги ВИДЕО
Сегодня двумя матчами завершился 8-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Лидер чемпионата «Зиря» играл на «Далга Арене» с «Араз-Нахчываном» и потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный гол на 78-й минуте забил португалец Нуно Родригес.
Благодаря этой победе нахчыванцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице. А «Зиря» не смогла оторваться от «Карабаха» и уже делит 1-2-е места с действующим чемпионом.
Ну а в матче аутсайдеров «Кяпяз» в Гяндже также со счетом 0:1 проиграл «Габале». Все решил гол алжирца с французским паспортом Билела Ауашерийи на 52-й минуте.
Гости ушли с последнего места, обогнав не только «Кяпяз», но и «Сабах».
Напомним результаты трех других матчей 8-го тура:
«Карабах» - «Сумгаит» - 5:0, «Туран-Товуз» - «Нефтчи» - 0:1, «Сабаил» - «Сабах» - 2:2.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 16 очков (8 матчей)
2. «Карабах» - 16 (8)
3. «Сабаил» - 14 (8)
4. «Араз-Нахчыван» - 13 (8)
5. «Нефтчи» - 12 (8)
6. «Туран-Товуз» - 11 (8)
7. «Сумгаит» - 8 (7)
8. «Габала» - 7 (8)
9. «Сабах» - 6 (7)
10. «Кяпяз» - 5 (8).