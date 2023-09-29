В Карабахе обнаружены миллионы боеприпасов
Министерство обороны России опубликовало бюллетень, в котором отражена ситуация со сдачей оружия и военной техники карабахскими армянами.
«На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 миллионов боеприпасов», – говорится в бюллетене.
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