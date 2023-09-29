Премьер Польши призвал Украину не доверять Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша предоставила убежище для миллионов украинцев. Его слова приводит ТАСС.

«Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5000 касок», - сказал Моравецкий.

Премьер также предупредил украинскую сторону, чтобы та не доверяла Германии, подчеркнув, что немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с Россией при помощи центральноевропейских государств.