Массовый марш, организованный крупнейшей в Польше оппозиционной партией экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа», стал крупнейшим за историю Варшавы, сообщает Gazeta Wyborcza.

По предварительным оценкам столичной мэрии, в ключевой момент в демонстрации приняли участие около 1 млн человек, пишет газета.

Ранее об этом числе участников заявлял экс-премьер Дональд Туск. «Более миллиона бело-красных сердец в Варшаве!» - написал он на своей странице в социальной сети X.

«Марш миллиона сердец», как его назвали организаторы, проходит ровно за две недели до очередных парламентских выборов в стране, которые назначены на 15 октября. «Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», - сказал Туск. Политик назвал марш «символом возрождения».

Оппозиция обвиняет правящую в Польше партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Европейского союза, финансовых махинациях, ограничении прав женщин. Партия власти все эти обвинения отвергает.

Организаторы марша рассчитывают, что он станет переломным моментом перед выборами и поможет оппозиции привлечь новые голоса избирателей. На данный момент «платформа» может рассчитывать на 20 с лишним процентов голосов. У PiS сформирован надежный электорат, насчитывающий около 30% избирателей. К шествию Туска решили присоединиться также сторонники левых сил, чтобы показать единство целей оппозиции.