Дугин спрогнозировал окончание войны

Прокремлевский политолог Александр Дугин заявил, что после окончания войны в Украине «границы (России) с ЕС будут проходить по Галицко-Волынскому княжеству».

«Есть план мирного урегулирования. Запад побеждает, оставляя Россию под санкциями навечно и с 40 000 000 безумного малороссийского населения внутри России. У России все развалено, огромные территории в руинах (да, это мы все разрушили, но нам и отстраивать), образ демона.

Но и мы берем свое - Украины (вне нас) нет. А внутри нас - пожалуйста. Границы с ЕС по Галицко-Волынскому княжеству и ладно. Но зато никто не нажал на красную кнопку. Радуйся, человечество, тебе еще жить и жить (а могло быть иначе).

Побеждают все. Кроме нацистов и милитаристов. Ну кто-то же должен оплатить мир и гармонию. Западу не существенно. Нам существенно. Вот и заживем. Мирно. Вот как-то так ситуацию видят в Кремле. Мирный план», - написал Дугин в своем телеграме.