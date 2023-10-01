Кадыров пообещал «навести порядок» в Украине и Польше

В ходе разговора Кадыров отверг сведения о проблемах со здоровьем. По его мнению, распространяют такие слухи люди, «желающие навредить России».

«Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии. Бросают каждый раз новые идеи. И наши, как агенты, распространяют. Я абсолютно здоровый. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», - заявил Кадыров.

По его словам, тех, кто стоит за распространением подобных слухов, «ждет тяжелая участь»: «Мы всех шайтанов уничтожим, наведем достойный порядок и в Украине, и в Польше, и в других государствах, которые мешают жить нашим гражданам».