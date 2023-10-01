До окончания мандата миротворческих сил в Карабах е российские военные могут исполнять полицейские функции для обеспечения безопасности армян, которые останутся в этом регионе Азербайджана , - сказал в интервью haqqın.az экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров. - А по истечении этого срока присутствие российских миротворцев будет лишено всякого смысла.

«В ноябре 2020 года миротворцев пригласили с определенной целью, с которой они справились, после чего произошло то, что произошло, - констатировал экс-глава МИД Азербайджана. – Теперь в рамках задач, которые ставит перед собой Азербайджан, миротворцы могут выполнить роль содействия полицейской операции. Такая форма содействия со стороны миротворцев существует в международной практике. Думаю, какое-то количество армян в Карабахе останется, и российские миротворцы вместе с азербайджанскими сотрудниками правоохранительных органов могут обеспечивать безопасность в регионе. В целом это тема для обсуждений соответствующих структур, занимающихся вопросами реинтеграции армян. К этому вопросу следует подходить с практической, а не с политической позиции, которая не дает позитивных результатов».

По мнению Зульфугарова, к 2025 году российские миротворцы покинут Карабах. Возможно, до конца 2025 года останется российско-турецкая мониторинговая миссия в Агдаме.

«Очевидно, что Россия выведет из Армении 102-ю военную базу и авиабазу из ереванского аэропорта Звартноц, - считает дипломат. - Судя по всему, на сегодняшний день Москва рассматривает возможности обеспечения своей безопасности не наличием военных в Армении или Карабахе, а выстраиванием отношений с ключевыми странами региона - Турцией, Ираном и Азербайджаном. Думаю, именно в этом контексте, а не наличием военных баз, которые ничего не решают, и будет формироваться архитектура отношений России со странами региона. Нам надо готовиться к новой ситуации на Южном Кавказе».

Тофик Зульфугаров прокомментировал распространившуюся в армянских СМИ информацию о намерении Еревана подать в международные суды иски, связанные с недвижимостью армян, оставшейся в Карабахе.

«У нас есть законные основания подать сотни тысяч встречных исков от имени азербайджанских семей, потерявших свои дома в результате армянской агрессии, - подчеркнул дипломат. – И эти люди вправе требовать возмещение ущерба. Следует просто выждать определенное время и, если владелец того или иного дома в Ханкенди не объявится, передать эту недвижимость азербайджанцам, пострадавшим в ходе оккупации».