В США предупредили об опасности прекращения поддержки Украины

Отказ Вашингтона от поддержки Украины может привести к катастрофическим последствиям для самих США, которые будут несопоставимы даже с выводом американских войск из Афганистана. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS.

«Если мы отключим Украину, это будет в 10 раз хуже Афганистана», - сказал Грэм.

В частности, он считает, что отказ США от поддержки Киева отразится на ситуации с Тайванем. По его словам, это станет для острова «смертным приговором».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал в ночь на 1 октября закон, продлевающий на 45 дней финансирование федерального правительства. Помощь Украине в нем отсутствует.