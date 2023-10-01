Американский аналитик Сокор в интервью haqqin.az: «Запад не знает, что Ильхам Алиев оказывает армянам необходимую помощь»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 1 октября 2023, 23:42

Азербайджан достиг исторических решений в урегулировании карабахского конфликта, главным из которых стало разоружение войск Армении и незаконных вооруженных формирований местных армян, отметил в беседе с haqqin.az известный американский аналитик, ведущий эксперт Джеймстаунского фонда (США) Владимир Сокор. «Оккупация Карабаха длилась более 30 лет, и вот сегодня на наших глазах проходит процесс мирной и полной деоккупации, - констатирует аналитик. - Карабахский конфликт урегулирован на основе международного права эффективными действиями Азербайджана, выступившего как сильное, стабильное и процветающее государство с прогрессивной экономикой. В современном мире такой ход событий является большой редкостью».

По словам Сокора, азербайджанская сторона завершает процесс урегулирования конфликта в организованной спокойной обстановке бескровно и даже без эмоций. «Эмоций нет и среди карабахских армян, - отмечает аналитик. - Зато они есть в Армении. Я видел репортажи, как азербайджанская сторона обеспечивает Ханкенди электричеством, направляет туда тонны продуктов питания, горючего, крупные партии гуманитарной помощи. Баку отчетливо демонстрирует, что армяне, которые решат остаться в Карабахе, будут жить в азербайджанском государстве с его богатыми природными ресурсами и развитой экономикой лучше, чем до сих пор. Это особенно важно, если учесть тот уровень бедности, в условиях которого армянское население Карабаха жило на оккупированных территориях в течение последних 32 лет. Весьма показательной в этом плане является атмосфера, царящая на Лачинском погранпункте, где армяне, покидающие Карабах, выглядят совершенно спокойными и говорят, что им никто не угрожал и что отъезд в Армению — это их собственное решение. Что же касается заявления Пашиняна о готовности принять 40 тысяч армянских семей, то за ним видно намерение Еревана решить вопрос карабахских армян не путем изменения политического статуса или перекройки государственных границ, а посредством добровольного перемещения в Армению этнических армян». По мнению Сокора, для международного имиджа Азербайджана было бы лучше, если бы армянское меньшинство согласилось жить в Карабахе. В материальном плане это было бы лучше и для самих армян, поскольку Азербайджан – это гораздо более развитая страна, чем Армения.

«На Западе есть политики, которые опасаются или говорят, что опасаются риска этнической чистки, рецидивов насилия или притеснения армянского меньшинства, - отметил Сокор. – Но эти политики явно не в курсе ситуации на местах, наверняка не читали последние материалы в прессе и не видели телерепортажи о переезде армян из Карабаха в Армению. Видимо, они просто не в курсе того, что правительство Азербайджана и президент Ильхам Алиев оказывают армянам всю необходимую гуманитарную помощь». Аналитик отмечает, что у тех армян, которые примут решение остаться в Карабахе, не будет никакой особой формы самоуправления, поскольку любой статус Карабаха подразумевает протекторат, внешнее покровительство. «На Западе по-прежнему раздаются голоса в пользу особого статуса Карабаха, - говорит эксперт. – Но особый статус для этнического меньшинства предполагает протекторат внешних сил, что противоречит интересам Азербайджана, поскольку дает внешним силам право вмешательства во внутренние дела страны. У армян будет гражданство Азербайджана, а также местные органы самоуправления, то есть муниципалитеты и мэры, которых будут свободно выбирать на местных выборах. И все». По мнению американского политолога, российские миротворцы в Карабахе до сих пор вели себя вполне конструктивно, помогая в разоружении незаконных армянских формирований.

«У них есть мандат до 2025 года, и если происходящие сейчас процессы продолжатся, то по истечении пятилетнего срока (то есть к концу 2025 года – ред.) не будет реальных оснований продлевать пребывание российских миротворцев на суверенной территории Азербайджана, - уверен Владимир Сокор. - Другой вопрос, как поведет себя Москва, которой подчиняются миротворцы? Ведь в случае мирного и окончательного урегулирования конфликта Россия, безусловно, теряет главный рычаг давления на Ереван и Баку, коим на протяжении десятилетий являлся Карабах. Так же многое зависит от отношений Армении и России. Лично на меня глубокое впечатление произвела речь Никола Пашиняна 24 сентября 2023 года, когда он практически объявил независимость Армении от России. Премьер-министр Армении беспрецедентно прямо заявил, что Москва не может и не хочет гарантировать суверенитет и безопасность его страны, а наоборот, действует против безопасности Армении, стремясь доказать, что без России она не может существовать независимо и безопасно. Реакция Кремля прозвучала в речи главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН, заявившего, что именно Пашинян и его правительство виновны в том, что Армения теряет Карабах. То есть, по логике Кремля, в восстановлении Азербайджаном своего суверенитета над Карабахом виновен… Никол Пашинян.