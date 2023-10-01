Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 1 октября 2023, 23:59

Недавно Евросоюзу пришлось отменить санкции, введенные в отношении нескольких российских олигархов (среди них, в частности, значится имя Фархада Ахмедова, бизнесмена азербайджанского происхождения). Обладатели миллиардных состояний оспорили санкции в Верховном суде Евросоюза и предприняли попытку отменить санкции в судебном порядке, утверждая, что не имеют прямой связи с Кремлем. Как следствие, ЕС пришлось подчиниться решению суда и исключить их имена из санкционного списка.

Впрочем, приведенный случай не единственный, когда Запад не только отступает перед юридическим натиском российских олигархов, но и даже проигрывает судебную тяжбу за конфискацию их активов. Согласно расследованию журналистов BBC, Запад затрачивает титанические усилия в попытках доказать, что олигархи являются владельцами арестованных активов, например, роскошных суперъяхт. И во многих случаях проигрывает эту борьбу. Например, ведется долгая судебная тяжба, чтобы доказать, что роскошная яхта Alfa Nero, конфискованная в апреле в порту крошечного карибского островного государства Антигуа и Барбуда, на самом деле принадлежит Андрею Гурьеву, российскому олигарху, имеющему связи с Кремлем. Юридическим владельцем яхты стоимостью 67 миллионов долларов является зарегистрированная в Великобритании компания, связанная с Гурьевым. Однако дочь олигарха оспорила конфискацию, подав иск в суд островного государства, которое намеревалось продать яхту с аукциона.

В конечном счете купивший ее за 67 миллионов долларов Эрик Шмидт, бывший генеральный директор компании Google, был вынужден отозвать свою ставку из-за волны судебных исков, включая тот, который подала дочь Гурьева, утверждающая, что именно она, а не ее папа-миллиардер, является единственным владельцем суперъяхты. Расследование иска Юлии Гурьевой позволило журналистам ВВС обнаружить активы на сумму порядка 500 миллионов фунтов стерлингов (около 620 миллионов долларов США), связанные с находящимся под санкциями российским миллиардером. Расследование также помогло выявить и тот факт, что трастовые структуры, которыми на протяжении многих лет законно управляет британская компания, позволяют Гурьеву утверждать, что на момент введения санкций яхты и вся недвижимость в Лондоне не принадлежат ему вообще. Здесь важно уточнить, что яхта Alfa Nero была задержана в апреле на основании утверждения правительства США, что она принадлежит Гурьеву, являющемуся «известным близким соратником» Владимира Путина. По данным Министерства финансов США, Гурьев, который входит в группу «связанных с Кремлем элит, обеспечивающих существенный доход российскому режиму», заработал свое состояние в созданной после распада СССР компании по производству удобрений «ФосАгро», являясь одним из ее учредителей.