Насколько беспомощен Запад перед российскими олигархами? наш обзор
Недавно Евросоюзу пришлось отменить санкции, введенные в отношении нескольких российских олигархов (среди них, в частности, значится имя Фархада Ахмедова, бизнесмена азербайджанского происхождения). Обладатели миллиардных состояний оспорили санкции в Верховном суде Евросоюза и предприняли попытку отменить санкции в судебном порядке, утверждая, что не имеют прямой связи с Кремлем.
Как следствие, ЕС пришлось подчиниться решению суда и исключить их имена из санкционного списка.
Впрочем, приведенный случай не единственный, когда Запад не только отступает перед юридическим натиском российских олигархов, но и даже проигрывает судебную тяжбу за конфискацию их активов.
Согласно расследованию журналистов BBC, Запад затрачивает титанические усилия в попытках доказать, что олигархи являются владельцами арестованных активов, например, роскошных суперъяхт. И во многих случаях проигрывает эту борьбу.
Например, ведется долгая судебная тяжба, чтобы доказать, что роскошная яхта Alfa Nero, конфискованная в апреле в порту крошечного карибского островного государства Антигуа и Барбуда, на самом деле принадлежит Андрею Гурьеву, российскому олигарху, имеющему связи с Кремлем. Юридическим владельцем яхты стоимостью 67 миллионов долларов является зарегистрированная в Великобритании компания, связанная с Гурьевым. Однако дочь олигарха оспорила конфискацию, подав иск в суд островного государства, которое намеревалось продать яхту с аукциона.
В конечном счете купивший ее за 67 миллионов долларов Эрик Шмидт, бывший генеральный директор компании Google, был вынужден отозвать свою ставку из-за волны судебных исков, включая тот, который подала дочь Гурьева, утверждающая, что именно она, а не ее папа-миллиардер, является единственным владельцем суперъяхты.
Расследование иска Юлии Гурьевой позволило журналистам ВВС обнаружить активы на сумму порядка 500 миллионов фунтов стерлингов (около 620 миллионов долларов США), связанные с находящимся под санкциями российским миллиардером. Расследование также помогло выявить и тот факт, что трастовые структуры, которыми на протяжении многих лет законно управляет британская компания, позволяют Гурьеву утверждать, что на момент введения санкций яхты и вся недвижимость в Лондоне не принадлежат ему вообще.
Здесь важно уточнить, что яхта Alfa Nero была задержана в апреле на основании утверждения правительства США, что она принадлежит Гурьеву, являющемуся «известным близким соратником» Владимира Путина. По данным Министерства финансов США, Гурьев, который входит в группу «связанных с Кремлем элит, обеспечивающих существенный доход российскому режиму», заработал свое состояние в созданной после распада СССР компании по производству удобрений «ФосАгро», являясь одним из ее учредителей.
К моменту листинга «ФосАгро» на Лондонской фондовой бирже в 2011 году Гурьев купил полуразрушенный особняк Witanhurst Estate в лондонском районе Хайгейт, который затем превратил в один из самых дорогих объектов недвижимости в британской столице примерной стоимостью в 300 миллионов фунтов стерлингов (371 миллион долларов). Документы, поданные в Регистрационную палату в мае 2023 года, подтверждают, что как особняк Witanhurst Estate, так и яхта Alfa Nero связаны с семьей Гурьевых через компанию на острове Гернси, коронном владении британской монархии (остров Гернси входит в группу Нормандских островов и не является собственно частью Великобритании - ред.). И это далеко не единственные высокоценные активы, связанные с адресом данной компании на Нормандских островах.
Журналисты выяснили, что активы Гурьева на общую сумму более 620 миллионов долларов, включая две яхты, зарегистрированы на имя компании Opus Private в небольшом офисе в Великобритании. На своем веб-сайте эта компания заявляет, что помогает «некоторым из самых богатых людей мира управлять своими активами и защищать их». В Opus Private утверждают, что Гурьев не является их клиентом, поскольку семья - не бенефициар инвестиционного фонда. Бенефициаром компании является дочь олигарха, не подпадающая под какие-либо санкции. Поэтому она и подала иск о том, что конфискация яхты была незаконной.