У россиян три задачи: восстановить частично бывший СССР, «обломать» Запад, желательно сильно ослабить наднациональные структуры Запада, в частности НАТО, заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, если России удастся привести к власти в Украине своего человека, то «Киев станет нейтральным, или, наоборот, начнет дружить с Москвой».

«Тогда все усилия можно сконцентрировать и кинуть на «другие фронты холодной войны, в первую очередь в Европе»: «Представляете? Украина плюс Россия. Все эти Чехии, Польши и даже Германия просядут снова перед этим медведем, вставшим на дыбы», - заявил он.