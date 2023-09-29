Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 00:26

Российские политики и политологи все чаще используют вопрос трудовых мигрантов в качестве политического шантажа постсоветских государств. Недавно на передаче Владимира Соловьева политолог Сергей Михеев призвал наказать страны Южного Кавказа и Центральной Азии, выслав из России их трудовых мигрантов и заменив их рабочей силой из Северной Кореи.

«Внятной миграционной политики у нас нет, - сокрушался Михеев в прямом телеэфире. - Так что было бы здорово, чтобы трудовые мигранты по договору приезжали к нам, отрабатывали свое, после чего собирали манатки и уезжали обратно, не создавая здесь свои диаспоры и не качая права. Это будет по деньгам куда выгоднее, чем трудовые мигранты из Закавказья и Средней Азии. И если какие-то мигранты из бывших советских республик вдруг станут проявлять недовольство, нам бы стоило просто выслать обратно миллион человек, а на их место привлечь корейцев. А тем, кого выслали, выдать листовку с таким текстом: «Дорогой друг, мы тебя любим, мы помним наше историческое прошлое, но президент или премьер-министр твоей страны проводит по отношению к нам недружественную политику». Следует отметить, что предложения привлекать в Россию северокорейских мигрантов и раньше звучали из уст официальных лиц РФ. К примеру, Александр Мацегора, посол России в КНДР, как-то обронил, что Москва может нанять северокорейских рабочих для восстановления разрушенного войной украинского региона Донбасса, который в значительной степени находится под контролем России. А вот вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин утверждает, что привлечение работящих строителей из Северной Кореи способно решить проблему острого дефицита рабочей силы в РФ.

Отметим в этой связи, что в 2017 году в ответ на испытания Северной Кореей баллистических ракет ООН предписала всем странам-членам организации не позднее чем до конца 2019 года выслать на родину всех северокорейских трудовых мигрантов, а также закрыть все совместные с КНДР компании. Странам - членам ООН было так же запрещено нанимать на работу граждан Северной Кореи, поскольку они отчисляют государству до 70 процентов своих зарплат, которые идут на реализацию военных программ. Тем не менее Артем Цогоев, член Совета директоров компании Simple Estate, сообщил в одном из интервью, что в России есть несколько компаний-подрядчиков, которые привозят из Северной Кореи не только строителей, но и рабочих в обрабатывающей, текстильной и горнодобывающей промышленности. По словам Цогоева, Россия считается одной из ведущих стран по приему рабочих из КНДР. Согласно опубликованному в 2019 году отчету ООН, в 2017 году в России проживало около 30.000 северокорейских рабочих, большинство из которых работали во Владивостоке, недалеко от границы между КНДР и Россией. Выходцы из Северной Кореи, работавшие в нескольких городах России, рассказывали, что получали в день по две миски риса, а также 15 долларов в месяц на расходы. По словам того же Александр Мацегора, в 2020 году в России не осталось ни одного гражданина КНДР с действующей рабочей визой. А в ноябре 2022 года, когда стали известны планы Москвы привлечь рабочих из КНДР к восстановлению оккупированного Донбасса, часть мигрантов просто разбежалась по российским регионам. В этом месяце британской телерадиокорпорации ВВС стало известно, что Министерство промышленной торговли России пыталось срочно собрать данные о потребностях российских предприятий в рабочих из КНДР. Запросы о количестве вакансий для северокорейцев чиновники разослали почти ста юридическим лицам, но затем отозвали их, поскольку хотели получить эту информацию до 13 сентября, когда во Владивостоке закрывался Восточный экономически форум с участием Владимира Путина.

Рассылка проводилась по приложенному к письму списку из более чем 90 адресатов: госкорпорация «Росатом», «Ростех», «Русал», «Северсталь», «Норникель» и «Металлоинвест», а также небольшие предприятия и многочисленные отраслевые ассоциации и союзы - от Гильдии ювелиров до Союза производителей цемента в разных регионах России. Членами этих организаций состоят сотни компаний и предприятий. Однако уже на следующий день Минпромторг передумал и в новой рассылке попросил «считать недействительными» ранее направленные письма о северокорейских рабочих. Эксперты считают, что решение их аннулировать было принято на срочном совещании, которое проводили в рамках подготовки к визиту в Москву Ким Чен Ына. Руководство Минпромторга отказалось комментировать ВВС историю с письмом. А в начале 2023 года южнокорейское издание Daily NK сообщало со ссылкой на российские источники, что власти Северной Кореи, остро нуждающиеся в пополнении своей казны иностранной валютой, собирались весной отправить находящихся в России граждан КНДР на восстановительные работы в Донбасс. Daily NK также сообщал, что отбор рабочих был поручен торговым компаниям КНДР в России, аффилированным с Министерством обороны и силовыми структурами КНДР. Известный российский политический эксперт, социолог и публицист Игорь Эйдман в интервью haqqin.az сказал, что российским властям, правящему бизнесу и крупному российскому капиталу действительно нужны рабы, и северокорейцы, полностью подчиненные диктату партийной номенклатуры и ее лидеру Ким Чен Ыну, идеально подходят на эту роль.

«В заявлениях Москвы о планах заменить мигрантов из постсоветского пространства на граждан КНДР ничего удивительного нет, - считает Игорь Эйдман. - Но я не думаю, что корейский рынок труда готов экспортировать в Россию столь внушительное количество рабочих, имеющих хоть какую-то квалификацию. Дело в том, что Ким Чен Ыну для проведения своей политики рабы нужны ничуть не меньше. Средняя заработная плата северокорейского рабочего составляет в день 23 цента, что чуть меньше стоимости одного килограмма риса. Еще с советских времен и по сей день в России работают тысячи северокорейских гастарбайтеров. Не думаю, что Пхеньян может возместить дефицит рабочей силы в России. Да, Ким Чен Ын может прислать в РФ определенное количество работников, но этого недостаточно даже для частичного сокращения потребностей в импорте рабочих рук из Центральной Азии и Южного Кавказа. Если бы такая замена была бы возможной, то Путин давно бы заменил мигрантов на северокорейских рабов. Так что все разговоры о депортации узбеков, кыргызов, таджиков и других граждан Центральной Азии и их замене на северокорейцев - это элемент шантажа, используемый Кремлем в отношениях с государствами Центральной Азии, которые, с точки зрения России, проводят слишком уж независимую политику. Вот Москва и угрожает всеми возможным способами. В частности, закрытием границ, перекрытием потоков валюты, выдворением трудовых мигрантов, чье возвращение в свои страны может резко дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В то же время очевидно, что все это инструмент политического шантажа, а на деле ничего принципиального не произойдет. КНДР физически неспособна заменить работников из Центральной Азии». Эйдман приводит заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, по словам которой России для обеспечения технологического суверенитета, по самым скромным подсчетам, нужно порядка миллиона человек.