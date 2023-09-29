Турция нанесла воздушные удары в Ираке

Турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам боевиков террористической организации РПК на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары, сообщает Министерство национальной обороны Турции в соцсети Х.

"Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно приведенным министерством данным, в результате были уничтожены 20 объектов. Кроме того, "нейтрализовано большое число террористов", подчеркивает ведомство.

Ранее, 1 октября, двое террористов подъехали на угнанном автомобиле к воротам здания МВД Турции в центре Анкары. Один из них привел в действие взрывное устройство. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста нейтрализовали. В результате перестрелки ранения получили двое полицейских.