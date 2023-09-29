Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:14

На фоне восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом очередной очаг напряженности возник на Балканах. В косовской области Метохия, в которой компактно проживают этнические сербы, произошло вооруженное столкновение между сербами-националистами и косовской полицией, в ходе которого погибли местный полицейский и трое сербов. Всю ответственность за произошедшее власти Косово возложили на Белград.

По утверждению Альбина Курти, премьер-министра Косова, в ночь на 24 сентября вооруженные люди в масках при поддержке сербских властей напали на силы правопорядка, в результате чего погиб один сотрудник полиции. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. Позднее Петар Петкович, глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии, уточнил, что уже сдавшихся сербов косовары расстреливали в упор, добавив, что это была вовсе не полицейская операция, а акт агрессии, в ходе которого «сербы были хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией». После этого столкновения Белград обвинил власти Косово в жестокой этнической чистке сербского меньшинства в Косово и начал подтягивать к границе свои войска. На фоне роста напряженности Милан Радойчич, заместитель председателя партии косовских сербов «Сербский список», взял на себя ответственность за столкновения в регионе Метохия и ушел со своего поста в отставку. Впоследствии он рассказал, что вместе со сторонниками отправился в село Баньска в Метохии, чтобы поднять местных сербов на протест против этнических чисток сербов, которые проводятся с ведома премьер-министра Косова Альбина Курти. По информации ряда западных СМИ, лидеры косовских сербов поддерживают тесные связи с российской разведкой, а Милана Радойчича сравнивают с полковником ГРУ Александром Гиркином (Стрелковым), который в свое время проводил диверсионные операции на Донбассе, разжигая в Донецкой и Луганской областях Украины сепаратистские настроения среди этнических русских, а в настоящее время находится в тюрьме.

«Вместе с моими соотечественниками с севера Косово и Метохии мы прибыли 24 сентября 2023 года в район села Баньска, - зачитал обращение Радойчича его адвокат Горан Петрониевич. - Причиной нашего возвращения было желание поднять местную сербскую общину на сопротивление террору режима Курти, на защиту нашего народа, который ежедневно подвергается террору, а также для создания условий, которые помогут воплотить в реальность мечты о свободе моего народа на севере Косово и Метохии». В то же время в обращении было подчеркнуто, что поступок Радойчича не имел никакого отношения к его членству в партии «Сербский список». «Я не информировал о своих намерениях никого из правительственных структур Республики Сербия или местных политических структур севера Косово и Метохии и не получал от них никакой помощи, поскольку к тому времени у нас уже были разные взгляды на методы сопротивления террору Курти», - говорится, в частности, в заявлении Милана Радойчича. - Изо дня в день мы наблюдали активизацию деятельность сил Курти в виде расстрелов, избиений мирных жителей, беспричинных арестов, демонстрации силы и запугивания сербского народа. Просто все методы сопротивления, которые применялись до сих пор, не только не дали улучшить жизнь сербского народа, а, наоборот, усилили жестокость режима. В этой атмосфере я выбрал такой путь потому, что Косово и Метохия – моя земля, мой дом, он неотъемлемая часть моего государства - Республики Сербия, которую у нас насильственно отбирают. Цель Альбина Курти — полностью этнически зачистить Косово и Метохию от сербов». Несмотря на заявление, сделанное от имени Радойчича, Европейская комиссия и США обвинили сербские власти в конфликте, произошедшем в регионе Метохия в Косово. Еврокомиссия предупредила, что применит против Сербии жесткие санкции, если Белград не прекратит шаги, усиливающие напряженность в отношениях с Косово.

В понедельник президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко обвинил часть международного сообщества в поддержке жестоких этнических чисток в отношении этнических сербов в Косово. Президент Сербии назвал дискуссию с послом РФ «очень важной» и поблагодарил высокопоставленного дипломата за то, что он прислушался к «просьбам сербской стороны». «Я проинформировал (посла России) Боцан-Харченко, что в Косово проводится жестокая этническая чистка, организованная Альбином Курти при поддержке части международного сообщества», - написал Вучич в Instagram. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого сербский президент выразил несогласие с версией Вашингтона относительно инцидента с перестрелкой. Об этом он заявил позже в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов. «У меня состоялся долгий и непростой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации в Косово и Метохии, - рассказал Александр Вучич. - Есть несколько моментов, в которых мы были согласны, и еще несколько, в которых согласия не достигли. То, в чем мы не достигли согласия, — это природа произошедшего [инцидента] в Косово и Метохии, особенно в связи с так называемым косовским суверенитетом. Я указал на то, что Сербия с этим не согласна. Мы согласились, что необходима деэскалация, а также более заметная роль KFOR (Силы НАТО для Косова – ред.), а Сербия роль KFOR на территории Косово и Метохии всегда поддержит. Мы бы хотели, чтобы она была исключительной, особенно на севере».