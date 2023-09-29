Журналист Al Jazeera: «Нет никакого насилия со стороны азербайджанцев»

Журналисты катарского телеканала «Аль-Джазира» посетили Ханкенди. Репортер телеканала Усама бен Джавид в репортаже опроверг слухи о том, что власти Азербайджана «вынуждают местных армян покинуть город».

«Все, с кем мы говорили, включая сотрудников Международного комитета Красного Креста, не видели случаев, чтобы люди изгонялись из домов или сталкивались с каким-либо насилием с стороны азербайджанцев», – говорит Усама бен Джавид.

Журналист отметил, что Азербайджан не только не принуждает армян покинуть Карабахский регион, но и прилагает усилия для их реинтеграции в социальную, культурную и экономическую структуру страны.