Трамп дал обещание

Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своего переизбрания в 2024 году вывести американские войска из нескольких стран, которые не приносят выгоды сельскохозяйственному сектору США. Об этом республиканец сообщил в ходе митинга своих сторонников в штате Айова.

По его словам, Вашингтон тратит миллиарды долларов на военную защиту некоторых стран и при этом не получает «благоприятного отношения» к своим фермерам, передает ТАСС.

«Наши войска защищают их, при этом нам почти ничего не платят… Многие из них нас ненавидят, а мы их защищаем. Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», - заявил экс-президент.

О каких именно странах идет речь, бывший президент не уточнил.