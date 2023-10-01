Ильхам Алиев: «...Везде вы увидите след Азербайджана» добавлено фото; видео; обновлено 12:00
В середине XIX века Азербайджан стал первой нефтедобывающей страной в мире. В то время мы производили половину мировой добычи нефти. Возможно, многие не знают, что нефть на море впервые была добыта еще в середине ХХ века также азербайджанскими нефтяниками. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.
«Сегодня, в период нашей независимости, наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа. Динамичное развитие Азербайджана в период независимости демонстрирует, что мы правильно распоряжались нашими ресурсами», - указал глава государства.
Президент Алиев добавил, что Азербайджан использовал эти ресурсы для построения сильной экономики.
«Если вы ознакомитесь с сегодняшними энергетическими и транспортными картами, в том числе трубопроводами, то везде вы увидите след Азербайджана. Мы инициировали ряд проектов и успешно реализовали их вместе с нашими партнерами. Тем самым мы обеспечили энергетическую безопасность не только нашего региона, но и более обширного региона в целом», - сказал Ильхам Алиев.
Подчеркнув, что сегодня энергетическая безопасность приравнивается к вопросу национальной безопасности каждой страны и является ее важным элементом, глава государства отметил, что Азербайджан является надежным поставщиком энергоносителей на международные рынки и ценится Евросоюзом как общеевропейский поставщик.
Ильхам Алиев в своем выступлении также отметил, что Азербайджан более 10 лет является членом международного космического клуба, владеет двумя телекоммуникационными спутниками и одним спутником по наблюдению за поверхностью Земли.
«Мы продолжаем развивать эту сферу в Азербайджане», - сказал Ильхам Алиев.
Глава государства также заявил, что «в период независимости Азербайджан стал активным членом международного сообщества. Наша политика всегда была ясной, прозрачной и недвусмысленной, служила завоеванию друзей и укреплению сотрудничества».
Ильхам Алиев в своем выступлении отметил и тот факт, что на протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом: «За 30 лет независимости мы укрепили эти факторы». «Мы живем как одна семья», - добавил президент Азербайджана.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на открытии Международного конгресса астронавтики в Баку.
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В эти минуты в Бакинском конгресс-центре проходит церемония открытия 74-го Международного конгресса астронавтики. В мероприятии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
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В понедельник, 2 октября, в Баку стартует 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики (Азеркосмос) и Международной федерацией астронавтики.
В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны.
На конгрессе в выставочном павильоне представлены 150 компаний.
Среди агентств и компаний, участвующих в выставке: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), Японское космическое агентство (JAXA), Итальянское космическое агентство (Agenzia Speziale Italiana), компания AIRBUS, канадский инновационный центр Ino, французский Национальный центр космических исследований CNES, Индийское космическое агентство ISRO, Türkiye Uzay Ajansı, Роскосмос, другие международные компании.
В рамках конгресса будут организованы конференции, технические сессии и выставки. Технические сессии пройдут в Центре Гейдара Алиева. Конгресс в Баку продлится до 6 октября.