В середине XIX века Азербайджан стал первой нефтедобывающей страной в мире. В то время мы производили половину мировой добычи нефти. Возможно, многие не знают, что нефть на море впервые была добыта еще в середине ХХ века также азербайджанскими нефтяниками. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

«Сегодня, в период нашей независимости, наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа. Динамичное развитие Азербайджана в период независимости демонстрирует, что мы правильно распоряжались нашими ресурсами», - указал глава государства.

Президент Алиев добавил, что Азербайджан использовал эти ресурсы для построения сильной экономики.

«Если вы ознакомитесь с сегодняшними энергетическими и транспортными картами, в том числе трубопроводами, то везде вы увидите след Азербайджана. Мы инициировали ряд проектов и успешно реализовали их вместе с нашими партнерами. Тем самым мы обеспечили энергетическую безопасность не только нашего региона, но и более обширного региона в целом», - сказал Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что сегодня энергетическая безопасность приравнивается к вопросу национальной безопасности каждой страны и является ее важным элементом, глава государства отметил, что Азербайджан является надежным поставщиком энергоносителей на международные рынки и ценится Евросоюзом как общеевропейский поставщик.

Ильхам Алиев в своем выступлении также отметил, что Азербайджан более 10 лет является членом международного космического клуба, владеет двумя телекоммуникационными спутниками и одним спутником по наблюдению за поверхностью Земли.

«Мы продолжаем развивать эту сферу в Азербайджане», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также заявил, что «в период независимости Азербайджан стал активным членом международного сообщества. Наша политика всегда была ясной, прозрачной и недвусмысленной, служила завоеванию друзей и укреплению сотрудничества».

Ильхам Алиев в своем выступлении отметил и тот факт, что на протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом: «За 30 лет независимости мы укрепили эти факторы». «Мы живем как одна семья», - добавил президент Азербайджана.