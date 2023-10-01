Маск злорадствует над Зеленским. Киев отреагировал на скандальный твит обновлено 14:46

В Офисе президента Украины раскритиковали миллиардера Илона Маска за его высмеивание Владимира Зеленского.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «любая поддержка России сегодня - это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня - это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушение».

По словам Подоляка, не все значимые медийные фигуры, которые находятся за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, которые теряют своих родителей.

«Иногда лучше молчать, правда же Илон Маск?» - обратился к миллиардеру Подоляк.

* * * 10:19

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в Х (ранее Twitter) саркастический мем про президента Украины Владимира Зеленского.

На картинке изображен «страдающий» персонаж с надутыми венами, которому приделали лицо Зеленского.

«Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — гласит публикация.

Ранее Илона Маска обвинили в тайном распоряжении выключить систему спутниковой связи Starlink, чтобы та не работала над побережьем Крыма. По утверждению, он отключил работу Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку Украины дронами на ВМФ России.