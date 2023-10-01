В Офисе президента Украины раскритиковали миллиардера Илона Маска за его высмеивание Владимира Зеленского.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «любая поддержка России сегодня - это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня - это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушение».

По словам Подоляка, не все значимые медийные фигуры, которые находятся за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, которые теряют своих родителей.

«Иногда лучше молчать, правда же Илон Маск?» - обратился к миллиардеру Подоляк.