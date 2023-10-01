Министры и депутаты из более 30 стран обсудили в Баку космос

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1 октября в здании Милли Меджлиса Азербайджана состоялось 13-е международное заседание Международной астронавтической федерации (IAF) для министров и парламентариев (MMOP). Заседание состоялось накануне 74-го Международного конгресса астронавтики, который проходит в Баку с 2 по 6 октября. На заседании обсуждалась программа «Важность включения космических решений в политическую повестку дня для политиков». IAF является неправительственной организацией, которая объединяет всех игроков как институционального, так и частного космического сектора в глобальном масштабе и стремится делиться последними новшествами в области космических технологий и исследований, а также развивать международное сотрудничество.

Открывший заседание президент IAF Клэй Моури рассказал о важности Международного конгресса астронавтики, проводимого с 1950 года. По его словам, большая база данных, передаваемая из космоса, сегодня играет важную роль в улучшении условий жизни людей на Земле и достижении будущих целей. В настоящее время одной из главных проблем человечества являются последствия, вызванные изменением климата. Для предотвращения рисков очень важно направлять крупные инвестиции на развитие космической промышленности, в том числе на поддержку стартапов. К.Моури отметил, что значение большой базы данных, полученных из космоса, все больше возрастает для достижения Целей устойчивого развития ООН. Президент IAF поблагодарил азербайджанскую сторону за организацию мероприятия на высоком уровне. Выступивший затем специальный советник президента IAF Доминик Тилманс заявил, что освоение космоса играет важную роль в достижении экономического развития и эффективной организации общественных услуг. На примере развитых стран большая база данных, передаваемая из космоса, является важным вкладом в предотвращение стихийных бедствий и принятие превентивных мер, наблюдении за изменением в бассейнах и миграции биосферы, принятии рациональных решений в строительстве городов и поселков, в том числе в области здравоохранения, транспорта и управления отходами. Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сообщил, что впервые в 1973 году в Баку по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева состоялся 24-й конгресс. Независимый Азербайджан, вновь принявший конгресс спустя 50 лет, добился важных достижений в области широкого внедрения современных технологий, цифрового развития и строительства космической отрасли. За прошедшие годы в стране создана современная инфраструктура космической промышленности, на орбиту выведены телекоммуникационные спутники, являющиеся важным компонентом информационной безопасности. Существующая спутниковая сеть не только защищает суверенитет Азербайджана, но и обеспечивает важную поддержку ее социально-экономического развития. Благодаря успешным спутниковым проектам Азербайджан стал членом мировой космической семьи и завоевал высокую репутацию. Т.Миркишили отметил, что недавнее принятие Милли Меджлисом закона «О космической деятельности» будет во многом способствовать эффективной деятельности стартапов в космической сфере.

На заседании были организованы три сессии панельных дискуссий, в которых приняли участие около 70 министерств, агентств и членов парламентов из более чем 30 государств. На сессиях, посвященных темам «Космические решения для усовершенствования общественных услуг», «Космические решения стихийных бедствий и рисков», «Космические решения в управлении ресурсами», говорилось об истории успеха европейских стран. В ходе обсуждений выступили бывший президент IAF Жан-Ив Ле Галь, генеральный директор Всемирной исламской организации образования, науки и культуры Салим аль-Малик, директор словацкого офиса IAF Мишель Брихта, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, заместитель министра промышленности и технологии Турции Ахмет Йозгатлыгиль, депутат Великого национального собрания Турции Зейнеп Йылдыз, председатель комитета Милли Меджлиса Таир Миркишили, депутат Вугар Байрамов, председатель комитета сената Румынии Мариус Хумельнику, депутат Бундестага Мальте Кауфман, представитель польского парламента Богуслав Вонтор, член сената Австралии и министр Крис Шахт и др. Они поделились своими мнениями о важности космической деятельности, космических решениях государственных услуг, проектах, реализуемых в этой сфере, новой космической эпохе и других вопросах. Заместитель председателя правления Космического агентства Азербайджанской Республики (Азеркосмос) Фуад Асланов в своем выступлении отметил, что правильное управление природными ресурсами влияет на развитие экономики государств. По его словам, космические технологии и приложения играют важную роль в картировании ресурсов, определении наилучших способов их использования на благо общества и защите окружающей среды. Он также отметил, что «Азеркосмос» реализовал более 400 государственных проектов по использованию услуг наблюдения Земли и спутниковых изображений, поддержал до 200 научных исследований. Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в ходе выступления на панельных сессиях заявил, что полученная из космоса база данных может сыграть большую роль в разминировании освобожденных территорий Азербайджана. Если международное космическое сообщество организует обмен информацией в гуманитарных целях, это внесет большой вклад в защиту десятков тысяч жизней.