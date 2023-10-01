Дело Вагифа Хачатряна в Бакинском военном суде

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Вагифа Хачатряна завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд. Об этом АзерТАдж заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Генеральный прокурор сообщил, что Вагиф Хачатрян состоял в преступной группировке армян-националистов, жителей Карабахского экономического региона Азербайджана и выходцев из Республики Армения. В составе этой группы, которая не предусмотрена законодательством Азербайджанской Республики, в селе Мешали Ходжалинского района (бывший Аскеранский район) был совершен геноцид против местного азербайджанского населения, преследование, изгнание, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта. Всего были убиты 27 человек, 21 - получил ранения разной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, 340 человек из 81 семьи - изгнаны со своих постоянных мест проживания в другие районы Азербайджана, жителям села был нанесен ущерб на общую сумму 13 568 060 манатов, государству — 130 800 манатов.

Напомним, Вагиф Хачатрян проходит обвиняемым по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана. Преступление было совершено армянскими НВФ в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.