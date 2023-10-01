Азербайджан разыскивает наемников-иностранцев

В следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана ведется предварительное расследование 8 уголовных дел, связанных с грубым нарушением военно-политическим режимом Республики Армения требований Международной конвенции ООН «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников». Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сообщил, что по этим уголовным делам 17 граждан иностранных государств (России, Грузии, Франции) были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в розыск с избранием в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, а также обеспечено их объявление в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола.

«В своих интервью в социальных сетях эти лица заявили, что находятся в рядах Вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Имеются фото- и видеоматериалы, свидетельствующие об участии этих лиц в военных действиях», — сказал К.Алиев.

Генпрокурор добавил, что следственно-оперативные мероприятия по задержанию и привлечению этих лиц к ответственности продолжаются. В связи с этим в ряд стран были отправлены запросы о правовой помощи.