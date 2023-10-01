Задержан мошенник: обманывал людей на сайтах объявлений

Во время предварительного допроса задержанный признался в мошенничестве в отношении граждан. В ходе расследования выяснилось, что он размещал на сайтах автомобильных объявлений фотографии и информацию о различных марках автомобилей в качестве собственного транспортного средства, а также публиковал объявления о продаже этих автомобилей по цене ниже их стоимости.

Позже, договорившись с позвонившими ему лицами о цене продажи, он передавал пострадавшим номер своего банковского счета. После получения предоплаты З.Меликзаде прекращал связь и не отвечал на телефонные звонки пострадавших. В общей сложности он обманул более 10 граждан, используя один и тот же метод, и присвоил почти 20 000 манатов.

В связи с этими фактами в отношении З.Меликзаде было возбуждено уголовное дело в следственном отделе Гаджигабульского районного отдела полиции. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции также не исключают его участие в других аналогичных преступлениях. МВД просит пострадавших от действий этого человека сообщить в колл-центр «102» или в Гаджигабульский районный отдел полиции.