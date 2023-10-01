Карточные услуги Муганбанка в терминалах E-manat

ОАО «Муганбанк» продолжает процесс расширения услуг через платежные терминалы E-manat. В частности, держатели дебетовых карт Муганбанка могут пополнить свой баланс в любом платежном терминале E-manat без очереди.

Терминалы E-manat расположены в удобных для клиентов местах.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенты должны войти в банковские услуги в меню терминала, выбрать из списка Муганбанк и пополнить баланс своей карты. Средства, переведенные на карту с помощью терминала, отражаются на балансе карты.

Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить в филиалах и отделениях, в информационном центре 933, а также на сайте www.muganbank.az.