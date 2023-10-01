AzerGold провел встречу с жителями Дашкесана

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Члены комитета по корпоративной социальной ответственности (КСО) ЗАО AzerGold на днях провели в городе Дашкесан очередную встречу с местными жителями. Во встрече, организованной в административном здании дочерней компании ЗАО ООО Daşkəsən Dəmir Filiz, приняли участие жители сел Загалы, Хошбулаг, Алунитдаг и Верхний Дашкесан, а также граждане из города Дашкесан. Выступив на встрече, заместитель председателя правления ЗАО AzerGold, председатель комитета КСО Хайям Фарзалиев рассказал о проектах, реализуемых в рамках приоритетов работы с местным населением и общинами в Дашкесанском районе, где акционерное общество осуществляет активную добывающую и производственную деятельность. Было отмечено, что организованные в последнее время в Дашкесане акции по выездному медицинскому осмотру, сданные в эксплуатацию спортивные площадки, здание школы, мероприятия по улучшению обеспечения населения питьевой водой преследуют цель охвата всесторонним вниманием и заботой жителей района, призваны внести вклад в реализацию государственных программ социального характера.

Было подчеркнуто, что в результате деятельности ЗАО AzerGold жители сел, расположенных вблизи участков по добыче, извлекают выгоду из регулярно проводимых проектов, реализуемых по направлениям охраны окружающей среды, образования, здоровья, занятости, продвижения предпринимательства, спорта и т. д. Говоря о мерах, реализуемых ЗАО по повышению уровня занятости в Дашкесанском районе, председатель комитета отметил, что при приеме на работу на основе имеющихся вакансий в соответствии со штатным расписанием предпочтение отдается обращениям местных жителей, в частности, семей шехидов и ветеранов. Х.Фарзалиев добавил, что на основании заявлений кандидатов, поданных в электронном виде, соблюдая принципы прозрачности, граждане привлекаются к трудовой деятельности посредством тестовых экзаменов. До внимания было доведено, что долгосрочные подрядные организации ЗАО также отдают предпочтение местным жителям при приеме на работу. В частности, было подчеркнуто, что большинство работников на Човдарском интегрированном участке по переработке ЗАО и участке железной руды «Дашкесан», а также сотрудники компаний-подрядчиков являются местными жителями.

Кроме того, было отмечено, что в рамках совместного партнерства с Государственным агентством профессионального образования для удовлетворения за счет местных жителей потребностей ЗАО в кадрах с целью реализации его стратегических проектов в предстоящие периоды в Гянджинском государственном центре профессионального образования по промышленности и технологиям уже третий год реализуется проект «Стипендиальная программа» для студентов, обучающихся по соответствующим специальностям горнодобывающей промышленности. Также было доведено до внимания, что в высших учебных заведениях нашей страны организован конкурс «Стипендиальная программа» для студентов, обучающихся в области горной инженерии, геологии и металлургии. По завершении учебы будут предприняты шаги для обеспечения победителей обоих проектов работой по соответствующим вакансиям. Кроме того, было подчеркнуто, что ЗАО AzerGold приступило к реализации проекта «Горный инженер будущего». Было отмечено, что проект направлен на привлечение учащихся 10-х классов, зарегистрированных в Дашкесанском районе, на подготовительные курсы в высшие учебные заведения, специализирующиеся на горнодобывающей отрасли, а также на поддержку их приема на уровень бакалавриата.