Молдова попрощалась с российским газом

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — сказал Парликов, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости.

Парликов уверяет, что приобретение газа на европейском рынке обходится Молдове дешевле: «Более того, мы сумели сделать это [закупать газ на европейском рынке] по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом».

Напомним, что Молдова раньше покупала российский природный газ, однако в конце 2021 года «Газпром» и его молдавская дочерняя компания заявили, что Молдова задолжала им сотни миллионов долларов и для того, чтобы обеспечить дальнейшие стабильные поставки, этот долг необходимо погасить.

Молдова оспорила это заявление «Газпрома». Молдавские официальные лица со ссылкой на результаты международного аудита сообщили, что Молдова задолжала «Газпрому» $8,6 млн за поставки газа, т.е. намного меньше $709 млн, заявленных российским нефтегазовым концерном.