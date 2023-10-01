Это финансирование охватывает поставки оружия, обучение, медикаменты, генераторы и восстановительные работы. Эксперты говорят, что подобного уровня инвестиций в союзника не было по крайней мере со времен Второй мировой войны.

«Мы могли бы делать это вечно. Нельзя сказать, что это приводит к экономической неустойчивости. Но это, вероятно, неустойчиво с политической точки зрения», — отметил старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О'Хэнлон.

Помощь в размере 66 млрд долларов кажется значительной, особенно если сравнивать ее с ценой продажи Twitter (44 млрд долларов) или стоимостью космического телескопа Джеймса Уэбба (10 млрд долларов). Однако по сравнению с общим оборонным бюджетом США, оцененным в 1,77 трлн долларов, она может показаться не такой уж и значительной, пишет издание.

По данным исследования, проведенного Pew Research Center в июне, 44% республиканцев и независимых республиканцев считают, что США предоставляют Украине чересчур обширную поддержку, что отражает падающую поддержку Украины со стороны населения США в конфликте.