Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 12:13

В Словакии прошли парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо SMER («Курс»), который не скрывает своих пророссийских и антиукраинских взглядов. У него есть шансы вновь возглавить правительство, но воспользоваться этими шансами будет совсем непросто. SMER набрала 23% голосов (42 мандата), на втором месте либеральная «Прогрессивная Словакия» - 18% (32), третья партия – «Голос» - 14,7% (27). Кроме них в парламент прошли еще четыре партии, набравшие значительно меньше голосов и, соответственно, мест в законодательном органе, где работает 150 депутатов. Очевидно, что однопартийного правительства не выходит, и придется заключать коалиционное соглашение. Фицо как лидер партии, взявшей первое место, первым попытается это сделать.

Казалось бы, очевидный его союзник – «Голос», партия, образовавшаяся в 2020 году из отколовшейся от SMER фракции во главе с Петером Пеллегрини, бывшим соратником Фицо. У Пеллегрини сейчас вообще «золотая акция»: без голосов «Голоса» невозможна никакая коалиция. Тут две проблемы. Даже на двоих с «Голосом» «Курсу» не хватает мандатов для парламентского большинства. Единственные, кто может и наверняка захочет присоединиться, – это неофашистская Словацкая национальная партия со своими десятью голосами. Неофашистская в данном случае не ругательство: они официально считают себя наследниками фашистского правительства Словакии, которое правило в 1939-1945 годах. Сразу возникает вопрос: пойдет ли Пеллегрини под Фицо и на союз с радикальными националистами? Он уходил из SMER как раз ради самостоятельной политической карьеры и отстраивал позицию в сторону менее скандальной и более проевропейской, да просто вменяемой левой партии. По поводу возможного сотрудничества с партией Фицо лидер «Голоса» сказал: «Не идеально, но не невозможно». Очевидно, что он будет отчаянно торговаться. Роберт Фицо уже заявил, что ради коалиции готов уступить премьерское кресло представителю другой партии. Но станет ли Петер Пеллегрини отказываться от наработанного политического капитала ради того, чтобы оказаться в сомнительной компании с бывшим боссом, с которым разругался, и с неофашистами? Большой вопрос.

С другой стороны, в такой коалиции, если он на нее пойдет, «Голос» наверняка будет стараться занимать максимально умеренную на фоне партнеров позицию, и откровенно пророссийский и антиукраинский характер SMER и СНП будет размываться. Если же попытки Роберта Фицо создать коалицию провалятся, шанс договориться с «Голосом» получит «Прогрессивная Словакия» и более мелкие правые партии. У них вместе будет 98 мандатов, вполне уверенное большинство. И тогда Словакия продолжит нынешний внешнеполитический курс, который совпадает с курсом подавляющего большинства европейских партнеров. В минувшие полтора года словацкое правительство активно поддерживало Украину и, например, передало ей все свои МиГ-29. Так что рано пока говорить о том, что Словакия уходит по пути Венгрии и будет играть внутри НАТО и ЕС против этих европейских структур.