Ильхам Алиев об эпохе мира на Южном Кавказе

Три года назад Азербайджан достиг своей главной цели – восстановил нарушенную на протяжении 30 лет территориальную целостность. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на церемонии открытия 74-го Международного конгресса астронавтики.

«Мы стали жертвами оккупации и этнических чисток. Это была великая трагедия для нашего народа и большая гуманитарная катастрофа. Мы уже много лет пытались разрешить конфликт мирным путем и положить конец оккупации мирным путем. На протяжении 28 лет мы демонстрировали свою твердую приверженность переговорному процессу, но три года назад мы воспользовались правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН… освободили наши территории от оккупации, положили конец оккупации. В прошлом месяце мы полностью восстановили наш суверенитет на всей территории страны», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев с сожалением подчеркнул, что международные организации, которые должны были положить конец конфликту, не добились никаких результатов в этом направлении: «Четыре резолюции ООН требовали полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных cил Армении с нашей территории. Однако эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Мы ценой жизни наших шехидов обеспечили выполнение этих резолюций».

«Опыт восстановления нашей территориальной целостности – явление очень уникальное и неповторимое. Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право… Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе. Это наше мнение. Сотрудничество, взаимовыгодные проекты, взаимная польза - все это мы сегодня демонстрируем», - подчеркнул глава государства.