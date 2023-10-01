Шармазанов: Ратификация Римского статута приведет к войне с Россией

Когда из России звучат заявления о том, что ратификация Римского статута является «крайне враждебным шагом», то в переводе с дипломатического это означает без пяти минут война, сказал член Исполнительного органа экс-правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

И тут мне сложно понять, на что они рассчитывают, на чем основываются их расчеты?

Я могу представить все эти последствия враждебности с РФ: от экономических и энергетических проблем до последствий в сфере безопасности», - заявил Шармазанов, напомнив, что Россия и ЕАЭС являются основным рынком сбыта армянской продукции.